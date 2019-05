PSG : Neymar et Mbappé mettent le feu, le Real tient l'occasion rêvée

Dans : PSG, Liga, Mercato.

La situation du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler en France, et au moins autant en Espagne.

De l’autre côté des Pyrénées, les difficultés du club francilien ne passent pas inaperçues. Outre les résultats décevants, nos confrères insistent évidemment sur la sortie médiatique de Kylian Mbappé, qui réclame davantage de responsabilités. Et pour ne rien arranger, Neymar a été autorisé à zapper le dernier entraînement sans l’accord du coach Thomas Tuchel, qui ne garantit rien concernant leur avenir. Selon le journaliste José Luis Calderon, ce mercato estival est donc le moment idéal pour piller un PSG fébrile.

« Le Real Madrid est devant une grande opportunité de signer l’un des deux grands joueurs qui le font languir depuis un certain temps, a commenté le spécialiste de Marca. Neymar et Mbappé sont plus proches que jamais et le club merengue ne doit pas manquer l’occasion. Si quelqu'un sait gérer ce genre de situation, c'est bien Florentino Pérez, qui possède un doctorat en Galactiques. Le président sait que le gros coup du mercato passera par la signature d'une des deux mégastars du PSG. »

Hazard, ce n’est pas suffisant

Car à ses yeux, les autres cibles ou recrues ne sont pas satisfaisantes. « Jovic, Militão, Rodrygo, Mendy ou Pogba ne répondent pas aux attentes du Real Madrid, a-t-il estimé. Même Hazard ne répond pas à toutes les exigences d’un Galactique. Il est très bon, mais il ne te met pas à la tacle du Barça avec Messi, de la Juve avec Cristiano ou du PSG avec Neymar et Mbappé. Il y a quatre Galactiques dans le monde et deux d’entre eux sont au PSG qui titubent pour différentes raisons. » A commencer par la sortie lors des Trophées UNFP.

« La dernière secousse a été provoquée par Mbappé, qui revendique un trône dans le club français, occupé par Neymar. Et un roi, il ne peut y en avoir qu’un. Il y a une fissure et le Real Madrid doit se faufiler. Il doit faire tout son possible pour pêcher dans des eaux troubles parisiennes. C’est une opportunité à ne pas manquer », a insiste le journaliste, persuadé que le contexte à Paris facilitera la tâche du Real. C’est mal connaître Nasser Al-Khelaïfi…