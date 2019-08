PSG : Neymar et les supporters, un sondage terrifiant !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le dossier Neymar n'ayant pas avancé d'un iota ces dernières 24 heures, le PSG n'a pas intégré la star brésilienne dans son groupe pour la réception de Toulouse ce dimanche soir au Parc des Princes. Mais si les dirigeants parisiens envisagent de conserver Neymar, ils vont devoir sacrément mouiller le maillot pour que l'ancien barcelonais ne se fasse pas humilier par des banderoles et des chants à chaque sortie à Paris. Car si l'on en croit un sondage réalisé par RTL, les fans du Paris Saint-Germain n'ont pas du tout digéré le comportement de Neymar et de ses proches durant ce mercato.

En effet, si auprès du grand public et des amateurs de foot, ils sont entre 71 et 73% à souhaiter le départ de Neymar du PSG, ils sont tout de même 64% à également espérer la vente du joueur brésilien au sein des supporters du Paris SG. Et pour remplacer Neymar dans l'effectif de Thomas Tuchel, un nom fait également l'unanimité en haut de la liste, il s'agit d'Ousmane Dembélé, le joueur français du Barça. On trouve ensuite Luka Modric et Paulo Dybala, dans cet ordre, pour le grand public, et Paulo Dybala et Luka Modric pour les supporters du PSG. Si le clan Neymar voit cela, nul doute que le désir de départ n'en sera que décuplé.