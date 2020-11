PSG : Neymar et Kean rentrent, Paris s'en félicite

Dans : PSG.

Convoqués par le Brésil et l’Italie pendant cette trêve internationale du mois de novembre, Neymar et Moise Kean sont déjà de retour à Paris…

Contrairement à un grand club comme le Bayern Munich, qui a mis son veto à la première sélection de Bouna Sarr en équipe de France lundi, le PSG ne s’est pas trop fait respecter par les sélections. En effet, alors que le club de la capitale française avait de nombreux blessés parmi ses internationaux avant la trêve, les joueurs ont quand même rejoint leurs pays respectifs. Il y a quelques jours, Neymar partait au Brésil, au moment où Moise Kean s’envolait pour l’Italie. Mais alors que les sélections n’ont pas encore joué tous leurs matchs, les deux attaquants sont déjà de retour à Paris. Une nouvelle qui a un peu redonné le sourire au PSG.

« Neymar JR rejoindra Paris et le centre d'entraînement Ooredoo prochainement pour continuer son programme, le staff médical de l'équipe nationale du Brésil n’ayant pas souhaité prendre le moindre risque pour le match de la sélection le 17 novembre. C’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du Paris Saint-Germain et ceux de la Seleçao. Moise Kean a quant à lui repris les soins au centre d'entraînement Ooredoo après avoir été libéré par le staff de l’équipe nationale d'Italie, grâce à la bonne collaboration entre les staffs médicaux », a lancé, dans un communiqué, la formation francilienne, qui espère maintenant que Kylian Mbappé va lui aussi passer son tour en équipe de France...