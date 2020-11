PSG : Neymar, Mbappé, Kean… La trêve vire au cauchemar pour Paris

Dans : PSG.

Ces derniers temps, tous les grands clubs européens se sont plaints de l’enchaînement des matchs pour les joueurs…

Il faut dire que depuis la reprise du football européen l’été dernier, les joueurs enchaînent les compétitions. Avec des matchs tous les trois jours depuis la mi-octobre, entre les championnats et les Coupes d’Europe, les footballeurs n’ont aucun temps de repos. D’autant plus qu’entre les deux gros blocs de cette fin d’année, les internationaux ont retrouvé leurs sélections pour plusieurs matchs importants en ce mois de novembre. Une multiplication des rencontres qui inquiète notamment le PSG, où l’infirmerie est déjà remplie. Malgré tout, des joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé ou Moise Kean, tous blessés la semaine passée, sont partis aux quatre coins du monde avec leur équipe nationale. Ce qui a eu le don d’agacer Thomas Tuchel, qui va récupérer ses internationaux dans un état de fatigue avancé. Au mieux…

Car pour Kean, le rassemblement italien est déjà fini, vu qu’il a été autorisé à retourner à Paris après avoir ressenti un « problème musculaire à l’entraînement », selon la presse italienne. Convoqué par Roberto Mancini pour affronter la Pologne et la Bosnie en Ligue des Nations, l’attaquant de 20 ans va donc vivre quelques jours au calme, comme Neymar, qui va quitter le Brésil pour rentrer en France. Pour Mbappé, par contre, la donne pourrait être différente… Absent lors des deux derniers matchs du PSG, le champion du monde a été ménagé par Didier Deschamps face à la Finlande mercredi (0-2). Rebelote lors du choc contre le Portugal samedi ? Pas si sûr, Mbappé n’ayant pas été définitivement mis de côté par DD. « Il va faire la première partie de l'entraînement à part, parce qu'il a un travail spécifique. Et on verra par la suite. Un point sera fait samedi matin », a lancé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Touché aux ischio-jambiers, Mbappé a donc encore une chance de participer aux prochains rendez-vous des Bleus. Avec le risque de faire une rechute, au grand dam du Paris de Tuchel...