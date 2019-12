PSG : Neymar est une star, il a donné la preuve

Dans : PSG.

Agaçant lors de la première période du match entre Montpellier et le PSG, Neymar a changé d'attitude en seconde période et a permis à Paris de repartir avec une précieuse victoire de la Mosson. Amen.

Même les supporters du PSG le reconnaissaient à la pause du match entre leur club préféré et Montpellier, Neymar avait un comportement plutôt pénible, la star brésilienne, il est vrai malmenée, ayant une fâcheuse tendance à se plaindre de tout et de rien. Mais voilà, en seconde période, c’est le Neymar que les fans de foot aiment qui faisait son retour sur la pelouse du la Mosson. Et à lui seul, ou presque, l’ancien barcelonais inversait totalement la tendance, avec notamment un but sur coup-franc et une passe décisive. De quoi rappeler à tout le monde que Neymar n’est pas un joueur comme les autres.

Pour Philippe Sanfourche, qui n’est pas le dernier à critiquer Neymar quand ce dernier le mérite, il faut avouer que là le Brésilien a frappé fort. « Encore à des années lumières de son meilleur potentiel physique, Neymar rappelle qu’il est un grand joueur. Pas tant par la qualité technique de son coup franc. On la connaît. Mais surtout par sa capacité à se rendre décisif lorsque son équipe est au plus mal », a fait remarquer le chef de la rubrique football de RTL. Si seulement Neymar pouvait comprendre une fois bonne pour toutes que c’est en se focalisant uniquement sur le football qu’il est capable d’être le meilleur joueur de la planète.