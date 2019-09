PSG : Neymar est un gentil garçon, il va le prouver

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Durant le mercato estival, la situation de Neymar a agacé les supporters du Paris Saint-Germain.

C’est le moins que l’on puisse dire, les observateurs du club francilien ayant très peu apprécié les états d’âme du Brésilien, lequel était carrément prêt à payer de sa poche pour signer au FC Barcelone. Finalement, le mercato a fermé ses portes et Neymar est toujours Parisien. C’est donc le moment pour les cadres du PSG de tenter de réhabiliter l’image du numéro dix. Son partenaire en sélection Thiago Silva s’y est déjà collé en indiquant à la presse brésilienne que Neymar était un gentil garçon, conscient de ses erreurs et qui allait faire de son mieux pour faire oublier aux fans ce mercato très agité.

« L’entraîneur a toujours dit qu’il comptait sur lui. Contre Metz, il était apte à jouer mais il a été préservé à cause de sa situation par rapport au mercato. Il n’avait pas joué mais l’entraîneur pouvait compter sur lui. Le plus important, la direction croit en lui. Sinon ils l’auraient libéré. On est satisfait. On souhaite qu’il connaisse des jours meilleurs. On espère qu’il va faire une saison incroyable. C’est vraiment mon souhait, parce que je connais l’homme et le joueur. Il sait qu’il a commis des erreurs. Mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j’espère qu’il va faire une super saison. Ce serait inoubliable, d’autant plus que le PSG va fêter ses 50 ans » a indiqué le capitaine du Paris Saint-Germain. Reste que pour regagner le cœur des supporters, il faudra plus que des paroles. En ce sens, Neymar sera attendu au tournant…