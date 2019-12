PSG : Neymar totalement dépassé par sa popularité ?

Dans : PSG.

De retour à son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain, Neymar ne parvient pas à faire l’unanimité en France, où son comportement est régulièrement pointé du doigt.

Cet été, le Brésilien a notamment cristallisé les critiques, alors qu’il souhaitait absolument rejoindre le FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2017. Néanmoins, compter Neymar dans le championnat de France est une chance, et Yannick Noah l’a rappelé à tous sur l’antenne d’Europe 1. Pour l’ancien tennisman professionnel, vainqueur de Roland Garros en 1983, il serait bon de tempérer un peu les critiques à l’égard d’un joueur merveilleux à ses yeux… et sans doute un peu dépassé par tout ce qui se passe autour de lui.

Neymar débordé par les à-côtés ?

« Neymar est un joueur important, tellement extraordinaire et c'est le meilleur joueur qui n'a jamais joué au PSG ou en France peut-être. C'est merveilleux. Il suffit de voir le nombre de gamins dans les petits clubs qui portent le maillot Neymar. C'est compliqué aujourd'hui de travailler avec des athlètes à l'aide des réseaux sociaux et des informations qui arrivent très vite, car au milieu tu as un joueur qui aime le football. C'est un artiste qui à mon avis est un peu débordé par tout ce qu'il se passe autour » a lâché Yannick Noah, pour qui Neymar reste l’atout offensif n°1 du Paris Saint-Germain cette saison, malgré ses nombreux défauts, notamment en ce qui concerne son comportement.