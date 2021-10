PSG : Neymar est un génie, stop à la haine !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Décevant depuis le début de saison avec le PSG, Neymar inquiète les observateurs mais pas Habib Beye. Le consultant pense que le Brésilien fera toujours des différences dans des moments clés.

Neymar traverse une période assez compliquée depuis le début de saison. Rentré tardivement de vacances après avoir disputé la Copa America cet été, la star du Brésil a toujours du mal à retrouver le bon rythme. Il enchaîne les prestations décevantes avec le PSG depuis quelques semaines. Pour le moment, Neymar n’a marqué qu’un seul but en club, face à l’OL, sur pénalty. Il pêche physiquement et se frustre. L’ancien joueur du FC Barcelone a probablement conscience de ses mauvaises performances, au vu de sa sortie médiatique il y quelques jours. « Je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer encore dans le football », lâchait-il en parlant de l’après Coupe du monde 2022. Mais si les constats sont sévères autour de Neymar, Habib Beye pense qu’il a ce qu’il mérite, et qu’il restera capable de faire basculer des matchs, dès le printemps prochain pour les grandes échéances.

« Neymar est un joueur exceptionnel et qui restera exceptionnel quoi qu’il arrive »

« Est-ce que Neymar peut redevenir un joueur clé du PSG ? Oui, vu son talent, sans aucun problème. On en reparlera en février, mars et peut-être qu’on aura un autre jugement sur Neymar. La pression sur Neymar est énorme. Je pense qu’il est ce qu’il a décidé d’être, c’est aussi simple que ça. Si Ronaldinho a décidé de ne gagner qu’un seul Ballon d’Or, c’est qu’à un moment donné, il a estimé que, parfois, le football n’était pas sa priorité. Il l’a décidé, personne ne lui a imposé. Pour Neymar, on a des débats incessants sur sa vie, sur ce qu’il est… Il a décidé d’être comme ça. Et parfois, on le verra si exceptionnel qu’on se dira que c’est dommage qu’il n’ait pas gagné quatre ou cinq Ballons d’Or. Mais la vérité de Neymar c’est ça : c’est un joueur exceptionnel et qui restera exceptionnel quoi qu’il arrive », a assuré le consultant au cours du Canal Football Club. Le génie peut se faire plus rare, mais il ne se perd pas. En attendant, Neymar, touché aux adducteurs, est d'ors et déjà forfait pour le match contre le RB Leipzig mardi.