PSG : Neymar forfait contre Leipzig, et incertain à Marseille !

Par Claude Dautel

Dans un communiqué médical, le Paris Saint-Germain a annoncé l'absence de Neymar en Ligue des champions et laisse planer le doute concernant sa participation au choc de dimanche prochain à Marseille.

De retour du Brésil après avoir joué, sans problème, deux matchs qualificatifs pour le prochain Mondial au Qatar, Neymar ne pourra pas participer à la rencontre de mardi soir au Parc des Princes face à Leipzig en Ligue des champions. « Neymar Jr présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe », indique le Paris Saint-Germain. Si la star brésilienne du PSG est donc définitivement forfait pour la rencontre face au club allemand, ce n'est pas encore le cas pour le déplacement de dimanche prochain au Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille. Mais compte tenu des habitudes parisiennes en la matière, il ne sera probablement pris aucun risque avec Neymar et son absence contre l'OM semble très probable. De quoi évidemment relancer les débats sur la forme physique de l'attaquant du PSG et de la Seleçao.