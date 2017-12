PSG : Neymar est plus que parfait, Emery s'agenouille

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Unai Emery, entraîneur du PSG, après la victoire 4-1 de son équipe à Rennes : « Nous sommes contents parce que, sur le terrain, quand Neymar répond comme ça, c'est bon pour l'équipe, pour lui et pour le football. Aujourd'hui, pour tous les supporters qui aiment le football, ils ont profité d'un grand joueur. C'est aussi bien pour nous et on voit qu'il est bien revenu, il avait l'esprit et le talent. Tactiquement, il a aussi bien joué, il a bien attendu d'être écarté pour prendre le ballon et après percuter, là où il est le plus fort. Il l'a très bien fait. Encore un but encaissé, un souci ? C'est bien aussi que tous les joueurs en attaque aient marqué ou fait des passes décisives. Et je crois que nous avons vu beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. C'est vrai que nous voulons nous améliorer et c'est notre responsabilité. Ils ont marqué alors nous ne voulions pas que cela arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous devons améliorer », a-t-il déclaré sur Canal+.