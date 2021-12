PSG : Neymar est malheureux, il vit un moment difficile

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Touché au mois de novembre dernier lors du match à Saint-Etienne, Neymar a déjà dit adieu à la fin de l’année 2021.

Il faudra certainement attendre le mois de février pour voir le Brésilien revenir sur les terrains, le PSG étant décidé à être très prudent avec un joueur fragile et de plus en plus souvent blessé. Cette accumulation de pépins physiques est en train de miner le moral du numéro 10 parisien. Si ce dernier confie souvent sur les réseaux sociaux sa volonté de revenir encore plus fort, d’être présent pour les grands matchs qui vont compter prochainement, et de faire gagner le PSG, la réalité quotidien est bien différente. L’ancien joueur du Paris SG Nenê, qui est aussi l’un de ses amis, est ainsi arrivé dans la capitale française pour essayer de le réconforter. Et celui qui a enflammé le Parc des Princes au début des années 2010 a avoué au micro de RMC que Neymar traversait une phase difficile, où il ne peut que regarder son équipe jouer.

Neymar peut-il vraiment revenir plus fort ?

« Il est calme, bien sûr il n’est pas heureux, c’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville. Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ un mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible. Je suis là pour l’aider, pour tout ce dont il a besoin. Le soutenir, jouer ensemble, passer des bons moments, le faire rigoler un peu. Pour qu’il soit concentré pour revenir plus fort », a avoué Nenê, pour qui le sourire de façade que Neymar peut avoir en public ou sur les réseaux se cache son spleen de voir encore le Paris SG enchainer les matchs sans lui cette saison.

La rumeur Sterling n’est pas anodine

Neymar avec le maillot et short fourth (4ème) du Paris Saint-Germain 2021/2022.



D’après les infos que j’ai pu avoir, sortie prévu en janvier. pic.twitter.com/4aIwNjmq5Z — Le « M » (@MookieBarbu) December 8, 2021

Le PSG non plus n’est pas heureux de cette situation, puisque Leonardo se lasse de voir que l’un de ses joueurs vedettes continue de traverser les saisons sans jamais être convaincant de bout en bout. Entre la méforme, le surpoids et les blessures, le Brésilien peine à réellement porter le Paris SG, même s’il devrait être opérationnel pour la deuxième partie de saison et les matchs qui comptent à la fin de l’hiver. En tout cas, cela n’empêche pas le directeur sportif parisien de regarder ailleurs, lui qui apprécie les qualités de Raheem Sterling, et pourrait en faire le prochain joueur offensif majeur, quitte à concurrencer Neymar pour une place dans le onze de départ.