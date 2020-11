PSG : Neymar est « guignolesque », Daniel Riolo craque

Dans : PSG.

Si le PSG l’a emporté face à Leipzig mardi soir, ce n’est pas grâce à la performance, loin d’être convaincante, de Neymar…

Et pour cause, le n°10 du Paris Saint-Germain a livré une prestation peu satisfaisante sur la pelouse du Parc des Princes. Certes, il convient d’être indulgent avec un joueur revenant tout juste de blessure. Mais sa tendance à trop garder le ballon, à chercher les coups et à chambrer ses adversaires en permanence, n’a pas grand-chose à voir avec son état physique. C’est ce que Daniel Riolo a mis en avant sur l’antenne de RMC, regrettant profondément la prestation de Neymar face au Red Bull Leipzig mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

« Comment tu peux envisager de faire un résultat à Manchester United en jouant de cette façon ? Tactiquement, c’est lamentable ce qui est proposé par le PSG. Je ne comprends pas ce que fait cette équipe sur le terrain, c’est une vulgaire équipe de Ligue 1. Et puis les vedettes sont cramées, Neymar est cramé. Cela ne devrait pas l’empêcher d’être intelligent et de lâcher le ballon. Je le trouve de plus en plus guignolesque. Ça me fait de la peine de dire ça parce que je ne comprends pas. Tu sens que la lumière peut venir de lui dans cette équipe mais en même temps, il ne fait que l’éteindre. On dirait Christian Clavier dans les visiteurs qui joue au con avec la lumière » a jugé le consultant de l’After Foot, qui n’en fini plus d’être déçu par un joueur qu’il aimait tant lorsqu’il éclaboussait l’Europe de sa classe et de son talent au FC Barcelone. Le mauvais Neymar est de retour, et ce n’est assurément pas une bonne nouvelle pour le PSG…