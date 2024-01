PSG ‍: Mbappé dit non au Real Madrid ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG croise les doigts concernant l'avenir de Kylian Mbappé. En tout cas, le champion du monde 2018 est encore très loin de se mettre d'accord avec d'autres clubs, dont le Real Madrid. Sa dernière offre a été refusée.

A Paris, on est plutôt serein pour le moment concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France, en fin de contrat à l'issue de la saison, veut prendre son temps. ll l'a lui-même indiqué après la victoire lors du Trophée des champions, aucune décision n'est prise pour le moment. Cependant, il s'est passé pas mal de choses ces dernières heures. Le Real Madrid, qui veut une réponse définitivement vers la mi-janvier concernant Mbappé, vient de se prendre un sacré coup de climatisation si l'on en croit les informations du Times.

Mbappé dit encore non au Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média indique en effet ce dimanche que Kylian Mbappé n'est pas du tout séduit par la proposition qui a été faite par le Real Madrid et aurait indiqué à des proches que le Real ne déciderait pas de son avenir à sa place. Au travers d'un article ce dimanche soir, le Times précise : « Kylian Mbappé n'est pas impressionné par la tentative du Real Madrid de le pousser à signer un accord pré-contrat ce mois-ci. La superstar française souhaite explorer davantage une gamme d'options, y compris un transfert libre en Premier League ». Une information qui vient comme un coup de tonnerre dans ce dossier, alors que le Real Madrid semblait avoir plusieurs temps d'avance sur tout le monde. Mais Florentino Pérez en fait une question de principe, et il a décidé de négocier très durement, notamment en revoyant à la baisse la proposition contractuelle effectuée à Mbappé, notamment par rapport à 2022. Une décision qui n'a pas du tout plu au clan du joueur du PSG.

Cette volonté d'avoir le contrôle total sur son avenir, et notamment au sujet du timing de son annonce, peut redistribuer les cartes. De quoi encore un peu plus alimenter les rumeurs d'un départ à Liverpool, alors que Jürgen Klopp joue de tout son poids pour tenter de le convaincre de rallier les Reds l'été prochain. La tendance a donc changé et si Mbappé n'a pas encore dit non au PSG, le Real Madrid ne tient plus la corde dans le dossier. Une arrivée en Premier League serait en tout cas un sacré coup de tonnerre mais aura de quoi charmer plus d'un observateur. Avec Kylian Mbappé cependant, tout reste envisageable même si la Premier League croit plus que jamais en sa capacité à attirer le crack de 25 ans.