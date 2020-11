PSG : Le mauvais Neymar est de retour, alerte à Paris !

Dans : PSG.

Neymar a marqué, sur penalty, le but de la victoire du Paris Saint-Germain contre Leipzig. Pour le reste, la star brésilienne est retombée dans ses travers et cela agace.

Face à une équipe allemande largement dominatrice, mais totalement inefficace, le PSG s’est imposé, mais c’est une évidence, le club de la capitale a livré face à Leipzig un de ses plus mauvais matchs de Ligue des champions depuis le rachat par le Qatar. Et s’il n’a pas été aidé par un milieu de terrain totalement inexistant, ce qui l’a obligé à aller chercher très loin le ballon, Neymar a symbolisé le naufrage footballistique de la formation de Thomas Tuchel. D’autant plus facilement que le joueur brésilien est retombé dans ses travers en multipliant les petites provocations et les roulades sur le doux gazon de la capitale. Le Neymar que l’on n’espérait plus revoir au Paris Saint-Germain a fait son retour et cela agace fortement.

Répondant au Parisien sur cette performance face à Leipzig, Willy Sagnol ne masque pas son agacement, notamment concernant Neymar. « Je n’aime pas parler des situations individuelles mais il faut s’arrêter sur la prestation de Neymar. Il revient de blessure bien sûr, ce qui pose la question de savoir pourquoi il s’est tapé un aller-retour au Brésil avec tous les risques que cela implique. Mais c’est surtout son comportement sur le terrain qui interpelle. Il est toujours par terre, dans la provocation. Cela rejaillit sur son équipe. Il n’a jamais produit le beau football qu’il est capable de jouer. Et en définitive, Paris ne s’est créé aucune occasion. Paris est heureux de marquer sur un pénalty généreux », constate l’ancien international tricolore. Dans une semaine, à Old Trafford, Neymar devra faire beaucoup mieux si le PSG veut éviter une humiliation contre Manchester United. Et c'est peu dire qu'il y a du travail.