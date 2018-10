PSG : Neymar est énorme, Mbappé, c'est encore au-dessus

Dans : PSG, Ligue 1.

Oui, le Paris Saint-Germain vient de battre un record vieux de plus de 80 ans en devenant le meilleur débutant du championnat de France avec neuf victoires lors des neuf premières journées. Une performance grandement rehaussée par le très large succès contre l'Olympique Lyonnais (5-0). Ce dimanche soir au Parc Princes, le club de la capitale s'est baladé, notamment grâce à un Kylian Mbappé des très grands soirs.

Après s'être procuré un nombre incalculable d'occasions, l'attaquant de 19 ans a fini par s'offrir un quadruplé en 13 minutes (61e, 66e, 69e, 74e), une première pour un joueur aussi jeune en Ligue 1, où il a déjà marqué huit fois en cinq matchs, ce qui le place au sommet du classement des buteurs. Une prestation XXL dans un grand rendez-vous prouvant que le champion du monde français a déjà l'étoffe des plus grands. De quoi reléguer la performance de Neymar, pourtant de premier choix avec un but et une passe décisive, au second plan.