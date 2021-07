PSG : Neymar est détesté à cause de sa nationalité

Dans : PSG.

Meilleur joueur du Brésil pendant la Copa América, Neymar ne fait pourtant pas l’unanimité dans son pays natal. Un traitement incompréhensible pour son ancien coéquipier Daniel Alves, persuadé que son ami aurait été encensé s’il n’avait pas été Brésilien.

Proche de Neymar en sélection, au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain, Daniel Alves a toujours défendu son compatriote. Le latéral droit n’a jamais compris pourquoi le meneur de jeu était tant critiqué, notamment au Brésil où la star a fait l’objet de nombreuses polémiques. Un traitement injuste pour l’ancien Parisien, persuadé que son ami, véritable artiste et sauveur du football moderne, n’est pas né dans le bon pays.

« Il paie le fait d’être Brésilien »

« C’est un génie comme il y en a très, très peu, a encensé Dani Alves dans un entretien accordé au site de la FIFA. Il n’est pas du tout apprécié à sa juste valeur. Dans notre pays, on a l’impression que c’est un crime de réussir. Il paie le fait d’être Brésilien. S’il venait d’un autre pays, avec toutes les choses qu’il réalise et les records qu’il bat, il se situerait beaucoup plus haut dans l’estime des Brésiliens. Grâce à Neymar, les enfants tombent amoureux du football. »

« Quand j’étais enfant, c’est grâce à la magie des joueurs brésiliens que je me suis pris de passion pour le football, grâce à leur capacité à faire des choses différentes, à incarner l’essence même du football, a raconté le latéral droit de São Paulo. Le football commence à devenir ennuyeux : très tactique, très physique. Le football devrait être un art, quelque chose de beau. Quand on regarde Ney jouer, c’est ça qui se dégage. Il n’y a pas un joueur plus magique que lui. J’adore le football et j’adore regarder Neymar jouer. » Performant pendant la Copa América avec le Brésil, Neymar fait sûrement taire pas mal de détracteurs.