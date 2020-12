PSG : Neymar est déjà chaud, la fête débute au Brésil !

Dans : PSG.

Via l’AFP, l’un des avocats de Neymar démentait ce mardi matin l’organisation d’une fête à laquelle Neymar participerait pour le Nouvel An.

« C'est un événement Fabrica. Il n'a aucun rapport avec Neymar. Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute » précisait notamment l’un des conseillers de la star du Paris Saint-Germain, alors que la presse brésilienne annonce depuis samedi qu’une fiesta gigantesque avec plus de 500 convives est prévue dans la villa de Neymar, à 130 km de Rio de Janeiro. A en croire plusieurs comptes Twitter brésiliens, relayés par Le Parisien, Neymar va bel et bien participer à une fête d’envergure dans les heures à venir, ce qui ne manquera pas de faire hurler les dirigeants et les supporters du PSG ainsi que le peuple brésilien.

« De son côté, Neymar avait prévenu son club du Paris Saint-Germain qu'il organisait une fête dans sa luxueuse demeure de Mangaratiba et que toutes les précautions sanitaires seraient prises » indique d’ailleurs le quotidien francilien, preuve que Neymar va bien participer à une célébration d’envergure pour le Nouvel An, bien que la pandémie de Covid-19 tue en moyenne 500 personnes chaque jour au Brésil. « D'autres membres de son entourage ont d'ailleurs confirmé, en conservant l'anonymat, l'existence de ses agapes tout en minimisant le nombre des convives. Et des sources proches d'un groupe de musique devant se produire le soir du réveillon ont confirmé la présence des musiciens. Des vedettes brésiliennes comme Ludmilla ou Wesley Safadao sont également attendues » ajoute Le Parisien. Espérons pour Neymar qu’il revienne à Paris rapidement et en bonne forme, sans quoi la polémique risquerait forcément d'enfler. Une situation qui rappelle celle du mois de septembre, quand plusieurs Parisiens dont Neymar, Marquinhos, Icardi ou encore Verratti et Navas étaient revenus d’Ibiza avec le Covid-19…