PSG : Paris c'est nul, le Barça l'a mauvaise avec Neymar

Dans : PSG.

Au top de sa forme avant l’interruption des compétitions, Neymar n’est pas certain de poursuivre sa carrière au PSG la saison prochaine.

Et pour cause, Barcelone est toujours très intéressé par un come-back de l’international brésilien. Mais en raison de l’impact de la crise du coronavirus, le FC Barcelone ne devrait pas avoir les moyens de conclure ce dossier très onéreux. Une tendance très nette confirmée sans langue de bois par Carles Rexach, conseiller du président catalan Josep Maria Bartomeu sur les antennes de la Cadena COPE. Pour le dirigeant barcelonais, la crise du covid-19 a un tel impact qu’il est tout simplement impossible pour le champion d’Espagne en titre de satisfaire l’appétit du Paris Saint-Germain dans ce dossier.

« Analysant la situation actuelle, je pense qu'il lui est impossible de retourner à Barcelone, c'est irréalisable. Je pense qu'il a réalisé l'importance de Barcelone. Quand il marquait un but au Barça, cela faisait quatre fois le tour du monde. Maintenant à Paris, cela passe plus inaperçu » a indiqué le dirigeant barcelonais, qui tenait quand même à souligner, au passage, le manque de médiatisation de ses performances avec le PSG par rapport au Barça. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les différents médias gravitant autour de la formation catalane de lâcher de nouvelles rumeurs dans les semaines à venir. Encore plus si la direction blaugrana parvient à vendre quelques joueurs comme par exemple Arturo Vidal ou Philippe Coutinho, dont les départs soulageraient assurément les finances catalanes, dans le rouge vif depuis plusieurs années. Du côté du PSG, on est en tout cas très serein puisque L’Equipe indique dans son édition de mercredi que la tendance est clairement à un statut-quo dans les dossiers Neymar et Kylian Mbappé cet été au mercato.