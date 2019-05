PSG : Neymar en rêvait, Paris refuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré une saison collective ratée, le Paris Saint-Germain ne changera pas de capitaine lors du prochain exercice.

Pourtant, la candidature de Neymar semblait prendre de plus en plus de poids au sein du club de la capitale. Ces dernières semaines, l’attaquant brésilien n’a pas hésité à recadrer publiquement ses coéquipiers. Cela avait notamment été le cas après la finale perdue contre Rennes en Coupe de France. Fin avril, le Ney s’en était alors pris à certains jeunes joueurs du PSG, coupables de ne pas avoir le bon comportement. Sauf que les sorties médiatiques de la star auriverde ne changeront pas la donne en vue de la saison prochaine. Puisque Thomas Tuchel continuera à donner sa confiance à Thiago Silva ou à Marquinhos pour le brassard de capitaine.

« Il y a beaucoup de façons de monter son leadership, et pas seulement en portant le brassard. Ney n'est pas le même leader que Thiago, Marqui ou encore Gigi. Neymar est un artiste, un créateur. Il est un leader naturel de par ces qualités. Il est courageux et n'a pas peur, il joue vers l'avant, il est toujours porté vers l'attaque... ce sont des critères importants pour être un leader. Je suis très satisfait de ce que Thiago nous apporte en tant que capitaine, lui et Marquinhos. Je ne pense pas en changer », a avoué, en conférence de presse, l’entraîneur allemand, qui n’augmentera donc pas l’influence de Neymar au sein du vestiaire du PSG. Pas étonnant quand on sait que l’ancien Barcelonais n’est pas forcément exemplaire en dehors des terrains, sachant qu’il a récemment écopé de trois matchs de suspension en L1, mais aussi en Ligue des Champions pour un coup et des insultes...