PSG : Neymar doit partir, il invite Al-Khelaifi à le vendre

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Antoine Griezmann au FC Barcelone, ce n’est toujours pas fait. Et pour cause, le club catalan se demande s’il ne serait pas plus judicieux de miser sur Neymar, plutôt que de recruter l’international français.

Il faut dire qu’en Catalogne, on a du mal à digérer le cirque de Griezmann, lequel avait mis en scène son refus de signer chez le champion d’Espagne en titre l'été dernier. En interne, de plus en plus de dirigeants estiment donc qu’il serait plus logique de rapatrier Neymar, d’autant que le Brésilien semble regretter son transfert à Paris. Si le transfert du n°10 parisien à Barcelone ferait des heureux en Espagne, il pourrait aussi en faire… en France. Par exemple, Guillaume Dufy estime que c’est le moment pour Nasser Al-Khelaïfi de revendre le « Ney » et de faire une plus-value importante avec un joueur à problèmes.

« Oui je pense que le Paris Saint Germain doit commencer à discuter avec le FC Barcelone. Le journaliste Marcelo Blecher semble bien informé donc il y a eu cette première avancée. On apprend aussi en lisant la presse espagnole que le retour de Neymar serait plus souhaité par Messi que l’arrivée de Griezmann. Si l’information sort, cela veut dire que le clan Neymar a décidé que les informations sortent et donc d’ouvrir une porte. Moi je trouve qu’en ce moment, on parle plus de Neymar en dehors du terrain que sur le terrain. C’est le moment pour le PSG de revendre cette star qui a été blessé deux années de suite et surtout qui a raté les grands événements. Après ne pas avoir fêté le titre parisien, certains supporters souhaitent le voir partir. Il y a plein de petits signes qui me font dire que c’est le moment de le vendre » a expliqué le journaliste de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi suivra cet avis, lui qui se montre pour l’instant inflexible dans le dossier Neymar.