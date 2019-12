PSG : Neymar, Di Maria, Al-Khelaïfi a cocufié Barcelone !

Dans : PSG.

En juillet 2017, le Paris Saint-Germain bouclait le transfert du siècle en s’offrant Neymar pour 222 ME en provenance du FC Barcelone au mercato.

Un deal qui a laissé des traces du côté des Blaugranas, où l’on peine à trouver un véritable successeur au Brésilien. Deux ans plus tard, les dirigeants catalans l’ont encore mauvaise. En particulier car, selon les informations récoltées par le Journal du Dimanche, l’objectif n°1 du FC Barcelone était de recruter un certain Angel Di Maria pour compenser le départ de Neymar. Problème : le président Josep Maria Bartomeu n’a jamais réussi à trouver un accord avec Nasser Al-Khelaïfi.

Ce qui a entraîné une énorme crispation en interne du côté de Barcelone selon un proche des coulisses du PSG et du Barça, cité par le magazine dominicale. « Barcelone a été le cocu de l’histoire. Il s’est senti violé. C’était d’autant plus tendu que les dirigeants parisiens se sont foutus de leur gueule dans le milieu » a-t-il indiqué. Pour rappel, le FC Barcelone avait alors décidé de miser sur Ousmane Dembélé, recruté pour 125 ME en provenance du Borussia Dortmund, afin de combler le départ de Neymar et l’échec des négociations avec le Paris Saint-Germain pour Angel Di Maria. Au vu du fiasco avec le Français, blessé près de 10 fois en deux ans et demi à Barcelone, on comprend très bien pourquoi les dirigeants blaugranas l’ont mauvaise…