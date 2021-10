PSG : Neymar détruit par la nuit, le Qatar doit réagir !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La trêve internationale va permettre à Neymar de repartir au Brésil, et il n'est pas certain que cela soit une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Docteur Jekyll et Mister Hyde. Pendant longtemps, Neymar a fait oublier aux amateurs de football son comportement en dehors des terrains, en alignant des performances éblouissantes sur les terrains de football. Mais les années passent, et l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a désormais 29 ans. Autrement dit, il encaisse désormais moins bien ses régulières sorties dans la capitale. Avant son match cataclysmique dimanche à Rennes, au point même que Mauricio Pochettino l’a fait sortir, Neymar s’était offert deux sorties très tardives. Dont une où il a croisé Ezequiel Lavezzi, lequel aime toujours autant lever le coude. De quoi mettre les projecteurs sur la vie extra-sportive de Neymar, et l’énorme impact que cela a sur les performances d’un joueur recruté pour 222 millions d’euros au Barça en 2017. Pour Florian Gautreau, journaliste de RMC, la situation de Neymar est presque impossible à régler.

Analysant le comportement de Neymar, le journaliste est précis, mais également consterné. « Je regarde son attitude, et il aimante le ballon, il le réclame, mais effectivement Neymar arrive encore à dribbler, mais il n’arrive plus à passer. Et malgré cela il veut encore le faire. En même temps, il commence à sentir qu’il ne peut plus et donc il fait demi-tour et redonne le ballon. Mais comme il dribble toujours, il finit aussi par perdre des ballons, et le déchet dans son jeu c’est terrible. Il y a un déchet qu’il n’y avait pas du tout avant, alors qu’avant Neymar était un joueur efficace avec ses passes, ses buts, mais il n’arrive plus à se rapprocher du but. Le Neymar que l’on voit aujourd’hui avec le PSG, il devrait être en voie de réathlétisation et et ne pas être titulaire aussi souvent. Je pense qu’il y a des choses qui peuvent encore être « rattrapées » sur le plan physique, tout n’est pas lié à son âge. Avec la musculation, il peut cacher des choses, mais si tu remettais Neymar en forme il peut retrouver des qualités. Mais je ne pense pas que cela arrivera car il ne changera pas, il ne le veut pas. Je ne sais pas comment il était plus jeune, mais le Neymar du Mondial 2014 ou du Barça 2015, ce n’est plus le même homme. Dans sa tête n’a-t-il pas abdiqué dans son rêve de Ballon d’Or ? C’est dommage », fait remarquer Florent Gautreau,

Neymar est bouffi, le PSG doit se fâcher

Pour Daniel Riolo, il est clair que Neymar est totalement à côté de la plaque. « Faudrait qu’il dorme un peu plus, et sorte moins (...) Regardez son visage », constate le journaliste, tout le monde faisant remarquer que si Neymar avait bien maigri depuis son retour cet été, son visage un peu bouffi portait les stigmates de sa vie en dehors du Parc des Princes. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain mettra un coup de pression sur le joueur de la Seleçao, car en le prolongeant jusqu’en 2025 avec un salaire colossal (36,8 millions d’euros par saison), Nasser Al-Khelaifi ne peut pas se contenter de ces performances. Depuis le début de l’année 2021, Neymar n’a marqué que trois buts avec le PSG, un constat ahurissant mais qui témoigne du naufrage en cours. A Neymar d'enfin comprendre que gâcher un tel talent est insupportable.