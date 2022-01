PSG : Neymar détesté au Barça, la révélation fracassante

Dans : PSG.

Neymar l’a encore confirmé dans le documentaire qui vient de sortir sur Netflix, il avait tenté de claquer la porte du PSG en 2019, deux ans après son arrivée et autant d’échecs et de blessures sérieuses.

Le numéro 10 du PSG avait affiché en interne son désir de rentrer à Barcelone. Le bras de fer avait duré pendant une très grande partie de l’été, et avait valu au Brésilien de se faire huer par tout le Parc des Princes à son retour. Une situation qu’il a su retourner en sa faveur, même si son apport au Paris SG est toujours discuté. Mais c’est un autre problème. Celui sur lequel s’est penchée la télévision catalane et sa chaine 8TV, c’est le fameux moment où le Barça a tenté de convaincre le Paris SG de lui renvoyer Neymar. En plein coeur de l’été 2019, Josep Maria Bartomeu rêvait encore de réaliser ce grand coup qui aurait ravi les socios et Lionel Messi notamment. Mais pas Jordi Alba. Le programme Rondeando révèle ainsi que le latéral espagnol s’est fermement opposé à un retour du Brésilien au Barça.

Le duo se transforme en duel

Leur relation sur le côté gauche avait été l’une des forces de la formation catalane, mais elle avait fini par se détériorer. Tout simplement parce que Jordi Alba estimait faire surtout des appels dans le vent pour permettre à Neymar de repiquer dans l’axe depuis son aile gauche, ce qui finissait par l’agacer. Au moment du départ de Neymar pour le PSG en 2017, le latéral n'avait pas caché qu'il appréciait le fait d'avoir plus de place pour prendre le couloir désormais. Ainsi, selon la chaine catalane, l’Espagnol est entré dans le bureau de son président en 2019 pour prévenir qu’en cas de retour de Neymar, il quitterait avec effet immédiat le club culé. Et à cette époque, Jordi Alba était encore un maillon fort de l’équipe, alors qu’il est beaucoup plus contesté désormais. La preuve, les supporters ont beaucoup réagi à cette révélation, estimant que Neymar aurait du vraiment revenir, surtout si c’était pour faire partir Jordi Alba par la même occasion. En tout cas, les deux joueurs ne s’apprécient guère, même s’il est difficile de croire que l’Espagnol ait pu peser de quelque manière que ce soit dans les évènements de ce fameux été 2019, la fermeté du PSG étant plus forte que tout.