PSG : Neymar dans la légende, il flaire le bon coup

Le 22 juin prochain, les joueurs du Paris Saint-Germain retrouveront le chemin de l’entraînement afin de préparer plusieurs échéances importantes au cœur de l’été.

Le club de la capitale disputera dans un premier temps la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon avant de s’attaquer à la Coupe de France, avec une finale contre Saint-Etienne. Ensuite, les choses sérieuses débuteront pour le PSG, qui jouera le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Une fin de compétition au format inédit en raison de la crise du coronavirus, puisque les quarts de finale et les demi-finales se disputeront sur un seul et unique match. Une formule qui divise les observateurs et les joueurs, mais qui plaît particulièrement à un certain Neymar selon L’Equipe. Car ce format historique pourrait permettre au joueur brésilien du Paris Saint-Germain d'entrer doublement dans la légende s'il gagne la Ligue des champions avec le club de la capitale.

Neymar favorable au Final 8 en C1

Le quotidien national, qui indique que Neymar s’est parfaitement entretenu physiquement au Brésil durant le confinement au point de retrouver sa silhouette optimale, affirme que le n°10 du Paris Saint-Germain apprécie particulièrement cette formule de Final 8 en Ligue des Champions. Selon la star du PSG, Paris a toutes ses chances de rafler le titre cette saison. Un état d’esprit et une motivation qui plairont énormément à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi, lesquels ont régulièrement pointé du doigt le professionnalisme de Neymar par le passé, mais qui se réjouiront de voir l’ancien Barcelonais dans une forme physique optimale et dans un état d’esprit impeccable pour la reprise de la saison 2019-2020. En espérant pour le Paris Saint-Germain que l’international brésilien parviendra à briller jusqu’au bout de cette Ligue des Champions, et qu’il sera totalement épargné par les blessures.