PSG : Neymar s'est pesé, le résultat est sidérant

L'été dernier, au retour d'une période agitée, Neymar était apparu pas super affûté. Mais en 2020, le Neymar post-confinement est fit comme jamais.

Dans un football de plus en plus physique, Neymar n’a jamais été un monstre, la star brésilienne du PSG étant loin de présenter les caractéristiques d’un Cristiano Ronaldo limite bodybuildé. Du haut de son 1,75m, l’attaquant s’était fait titiller l’an dernier en ne semblant pas avoir respecté les consignes diététiques données par le Paris Saint-Germain, certains étant même persuadés que les blessures récurrentes de Neymar étaient causées par une hygiène de vie parfois peu respectueuses de la diététique. La leçon a visiblement été retenue par le joueur du PSG, lequel est de retour plus affûté que jamais après le confinement de trois mois. Revenu samedi à Paris, via un vol privé, Neymar a déjà la preuve qu’il a durement bossé durant cette pause du football.

En effet, au moment de monter sur la balance, Neymar a été récompensé de son travail intense chez lui tout au long de ce confinement imposé par l’épidémie de coronavirus. « La star de 28 ans est plus «fit» qu’à son départ, avec trois kilos en moins. Pendant le confinement, l’international brésilien s’est montré assidu au travail. Entouré de Ricardo Rosa, son préparateur physique depuis une décennie, il s’adonnait à deux séances quotidiennes. L’ex-prodige de Santos a retrouvé une silhouette optimale », précise L’Equipe. De quoi évidemment réjouir Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, lesquels comptent sur un Neymar au mieux de sa forme pour emmener le Paris Saint-Germain le plus loin possible en Ligue des champions. Avec un tel physique, il est évident que le pari est gagné, reste à confirmer tout cela dès la reprise en août, et surtout éviter de gâcher ce boulot physique par quelques sorties nocturnes avec ses amis.