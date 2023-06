PSG ‍: Neymar craque pour sa fille, et pour la France

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Présent à Paris depuis 2017, Neymar n'a jamais attaché une grande importance à parler la langue dans le pays où il vit. Néanmoins, le Brésilien vient de faire une déclaration d'amour à la France.

Depuis qu'il a signé au PSG, Neymar a fait beaucoup parler de lui, notamment pour ses actions fantasques en Ligue 1 mais également pour ses déboires extra-sportifs. Le Brésilien est vivement critiqué par les médias français, même généralistes. Récemment, l'ancien joueur du FC Barcelone a une nouvelle fois fait parler de lui en se confiant sur ses infidélités. L'attaquant de 31 ans s'est excusé publiquement pour avoir trompé sa compagne Bruna Biancardi. Quelques jours plus tard, si le doute persistait sur la nature de leur relation, l'influenceuse brésilienne a annoncé être enceinte de Neymar. Le couple a même fait une révélation sur leur futur enfant.

Neymar donne un prénom original et français à sa fille

« Nous attendions tellement ce moment. Nous avons hâte de te rencontrer, c’est une fille ! Tu es notre plus beau cadeau » a confié le couple qui a choisi de donner un prénom français et très original à leur fille. Le deuxième enfant de Neymar, qui va probablement naître en France si ce dernier reste au PSG cet été, va donc s'appeler Mavie. Un prénom peu commun qui est donc un clin d'œil au terme « ma vie ». Peut-être un détail anecdotique sur la vie personnelle de Neymar ou plutôt une volonté profonde du natif de Mogi das Cruzes de se racheter avec la France. Alors que Lionel Messi a quitté le PSG et que Kylian Mbappé risque d'être vendu, Neymar pourrait être le dernier rescapé de l'ancien trio parisien. Bruna Biancardi a d'ailleurs commencé à prendre des cours de français. Neymar qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG semble se diriger vers un prolongement de son aventure parisienne.