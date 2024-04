Bruno Guimaraes au PSG, revirement brutal de situation

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des acteurs majeurs du mercato l'été prochain. Parmi les joueurs qu'apprécie la direction du club de la capitale : Bruno Guimaraes.

Le PSG sait que son milieu de terrain aura besoin d'être renforcé l'été prochain lors du marché des transferts. La direction francilienne est déjà au travail afin de dénicher la perle rare. Un profil est particulièrement apprécié, à savoir celui de Bruno Guimaraes. Luis Enrique veut apporter une touche technique et d'expérience à son équipe titulaire et l'ancien Lyonnais lui a tapé dans l'oeil. Il faut dire que le Brésilien est en très belle forme avec les Magpies. Des Magpies qui devront faire une grosse vente l'été prochain pour rassurer les instances du fair-play financier, sous peine de sanctions.

Guimaraes et le PSG, c'est loin d'être mort

Si ces dernières heures, une information indiquait que Bruno Guimaraes avait fait l'acquisition d'une nouvelle maison à Newcastle, laissant à penser qu'il se voit dans la durée dans le nord de l'Angleterre, ce n'est pas aussi simple que cela. Selon le journaliste de AS, Eduardo Burgos, le Brésilien est en effet toujours sur le marché. « Malgré les dernières informations, Bruno Guimarães est toujours sur le marché. Le milieu de terrain est le plus susceptible de partir l'été prochain. D'autres nouvelles sont attendues après la Copa America. Manchester City, Liverpool, Arsenal, le FC Barcelone et le PSG se battent pour sa signature », a notamment posté sur X Eduardo Burgos, qui ne va donc pas rassurer les fans de Newcastle, qui veulent voir Guimaraes rester encore de longues saisons. Pour le laisser partir, les Magpies seraient ouverts à une vente à hauteur des 100 millions d'euros. Le PSG sait à quoi s'en tenir. Bientôt libéré du salaire de Kylian Mbappé, le PSG devrait faire quelques folies l'été prochain. Guimaraes a tout pour en être une.