PSG : Neymar comparé à Ronaldinho, et ce n’est pas un compliment

Neymar pourrait être le meilleur joueur au monde, mais il n'en a pas le comportement et l'attitude, balance Ludovic Giuly.

Pour un retour, Neymar a manqué son coup. Avant de jouer un match décisif face au Bayern Munich, le numéro 10 du PSG avait l’occasion de marquer les esprits dans la course au titre. Il n’a pas pesé sur le match, et a même fini par un carton rouge. Probablement peu lucide après plusieurs semaines sans match, le Brésilien s’est mis dans le dur et a perdu sa lucidité à la fin, voulant même se battre avec son adversaire également exclu. Un comportement qui ne convient pas du tout à Ludovic Giuly, qui a tenu à rappeler que Neymar n’était plus un gamin de 20 ans, mais bien un quasi-trentenaire qui est censé savoir se calmer quand les choses ne se passent pas comme il veut. Ancien partenaire de Ronaldinho à Barcelone, l’ex-attaquant du PSG voit bien des similitudes entre les deux joueurs, notamment dans leur facilité mais aussi dans leur absence de volonté de se hisser au plus haut niveau sur la durée.

« C’est impossible de se comporter de cette manière. Tu as 29 ans, tu es l’une des stars du foot mondial : il n’y a rien qui va dans ce comportement, et peut être que les responsables sont ceux qui ne le sanctionnent pas. Je vais comparer, au niveau carrière, un Ronaldinho et un Neymar. Ils ont tout, mais ils ne se donnent pas tout pour être encore plus haut. Je ne veux pas être le meilleur pendant un Ballon d’Or ou deux saisons. Non, je veux être le meilleur pendant 10 ans !’ Ronnie ne s’est jamais posé cette question parce que c’est sa nature et Neymar, c’est la même nature », a livré sur Téléfoot un Ludovic Giuly qui estime que Neymar est lui aussi en train de gâcher quelque peu son talent, et qu’il pourrait marcher sur la planète football s’il était plus sérieux.