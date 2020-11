PSG : Neymar « chef des lamentables », les critiques fusent

Dans : PSG.

Mardi soir, le PSG s’est imposé contre Leipzig malgré des performances décevantes de la part de Kylian Mbappé ou encore de Neymar.

Malgré un but sur penalty, le Brésilien a livré une performance extrêmement décevante face aux Allemands. Trop individualiste, il a multiplié les mauvais choix et a très rapidement semblé émoussé, lui qui revenait tout juste de blessure. Au-delà de sa performance, c’est l’attitude de Neymar qui ne passe plus auprès de nombreux supporters. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo avait fustigé l’attitude de Neymar après la rencontre, le qualifiant de « guignolesque ». Le polémiste de l’After Foot a remis ça en critiquant le PSG dans son ensemble et Neymar en prend (encore) pour son grade.

« Quand j’ai vu la composition, je me suis demandé pourquoi il n’avait pas aligné celle qui était annoncée. A savoir le 4-2-4. Et en fait quand je vois le match, je comprends. Pour jouer comme ça, il faut que tes mecs de devant soient en forme. Qu’ils soient capables de presser et de garder le ballon. Or, ils sont rincés les mecs. Tuchel est fautif, on le sait depuis longtemps. Mais que font les joueurs ? Neymar, s’il est cramé, pourquoi garde-t-il autant la balle ? Donne la balle, ne la garde pas comme un pitre ! Mbappé, il n’a pas eu un ballon, on n’exploite pas ses capacités. Globalement, collectivement, c’est un néant complet. Il y a des attitudes qui sont lamentables, et Neymar c’est le chef des lamentables » a pesté Daniel Riolo, pour qui le n°10 du Paris Saint-Germain est totalement inutile à cette équipe lorsqu’il est dans de telles dispositions. Un constat d’autant plus valable que sa mauvaise attitude déteint sur des joueurs tels que Kylian Mbappé ou Angel Di Maria, également inoffensifs face à Leipzig…