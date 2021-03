PSG : Neymar carbure au tofu, il va tout exploser

Dans : PSG.

Neymar redouble d'efforts pour aider le PSG à terminer la saison en trombe. Le Brésil l'applaudit.

L’image de Neymar au Brésil a beaucoup changé, à l’image de ce qu’il s’est passé ces derniers mois à Paris. Sur le point de prolonger son contrat, le numéro 10 du PSG a réussi à inverser la tendance auprès des supporters franciliens, qui le huaient et l’insultaient à l’été 2019 pour ses velléités de départ. Au Brésil, il a encore connu pire avec de nombreuses polémiques, et la perte de son statut d’enfant chéri, puis de capitaine, de la sélection, qui a remporté la Copa America sans lui, lors de ce même été 2019. Mais depuis, malgré un train de vie pas toujours irréprochable avec notamment des veillées nocturnes très tardives pour jouer à des jeux vidéos ou suivre des émissions de télé-réalité, le « Ney » a regagné la confiance au pays.

La preuve avec une presse brésilienne beaucoup plus conciliante, et qui ne cesse de mettre en avant les énormes efforts de sa star pour retrouver son meilleur niveau. Blessé depuis le match face à Caen en février, Neymar est en retard par rapport à la date prévue de son retour, puisqu’il espérait même disputer le match face au Barça au Parc des Princes. Il fait tout juste une première apparition dans le groupe pour le déplacement à Lyon, où il ne sera normalement pas titulaire. Malgré cela, UOL Esporte dévoile les gros efforts effectués par le Brésilien pour être affuté.

Au boulot pendant ses jours de congés

Le média annonce ainsi que Neymar s’est entrainé trois fois par jour dès qu’il a été autorisé à reprendre le sport, et a suivi un régime végétalien pour être « fit » dès que les matchs reprendront. En plus de cela, le PSG a appris une très bonne nouvelle avec le report des matchs internationaux en Amérique du Sud en raison de la situation sanitaire, ce qui évite des voyages, de la fatigue et une sollicitation sportive trop importante. Pas de tentation non plus avec un retour à la maison qui peut parfois lui permettre de retrouver une partie de sa famille ou de ses amis. Pendant cette trêve sans match, le média brésilien explique tout de même que Neymar aura droit à une coupure avec quelques jours de congés, mais qu’il ne devrait pas bouger de Paris et en profitera pour s’entrainer avec son coach personnel. Une attitude soulignée et qui aura de quoi faire saliver les supporters du PSG, qui attendent un Neymar rapidement au sommet pour le mois d’avril, avec la double confrontation qui va arriver très vite face au Bayern Munich.