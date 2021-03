OL-PSG : Neymar titulaire ? Pochettino refuse cette folie

Dans : PSG, OL.

L'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont à égalité au classement de Ligue 1, autrement dit la rencontre de dimanche soir sera importante. Mauricio Pochettino ne se cache pas.

La fin de saison se profile, et rien n’est joué en Ligue 1, mais c’est une évidence il est désormais temps d’enchaîner les victoires pour les clubs qui rêvent de décrocher le titre de champion de France. Ces derniers temps, Lille, le PSG, l’OL et Monaco ont eu des ratés, mais après la victoire monégasque à Saint-Étienne, Paris et Lyon sentent le souffle de l’ASM. Et le club qui s’inclinera dimanche devra composer avec la peur de perdre sa place sur le podium tant la formation de Niko Kovac est actuellement dans une forme resplendissante. Autrement dit OL-PSG a une importance non pas décisive pour le vainqueur, mais probablement pour le vaincu. A la veille de cette affiche de gala, Mauricio Pochettino n’a pas masqué le fait que le Paris Saint-Germain jouait gros, mais l’entraîneur argentin se réjouit de pouvoir faire ce déplacement au Groupama Stadium avec Neymar dans son effectif.

Neymar titulaire ? Ce serait une folie

Même s’il est clair que le Brésilien ne débutera pas contre l’équipe de Rudi Garcia, le coach du Paris Saint-Germain mise sur son apport. « Neymar est dans le groupe et c’est une grande joie de pouvoir compter sur lui. C’est un grand pas pour lui comme pour l’équipe. Mais, il faut faire preuve de bon sens, après le match contre Caen, cela fait environ cinq ou six semaines qu’il n’a pas joué. Cela sera difficile de le voir dès le début du match, mais c’est déjà bien que Neymar puisse être là, a confié Mauricio Pochettino, qui ne cache pas l’importance de cette rencontre de dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais. La vérité c’est que c’est un match très important. Je ne sais pas si c’est une finale en Ligue 1 mais c’est presque cela. Ce seront trois points très important dans l’optique du classement. Ce ne sera pas définitif mais très important pour le classement. »