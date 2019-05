PSG : Neymar c'est pas bien ! Un cador du vestiaire est cash !

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la défaite contre Rennes en finale de la Coupe de France samedi soir, Neymar s’est rendu coupable d’une gifle sur un supporter au moment d’aller chercher sa médaille. Un geste condamné par l’ensemble des observateurs, mais également par les joueurs du Paris Saint-Germain. Et en premier lieu par Dani Alves, grand ami de Neymar, mais qui a rappelé à ce dernier que son attitude n’avait pas été la bonne. Et qu’il allait impérativement devoir gommer cela à l’avenir, pour son bien et celui de son équipe.

« Je crois que c'est un moment très délicat car cet événement est arrivé à la suite d'une lourde défaite. C'était une réaction à chaud, mais déplacée et qui n'aurait dû pas avoir lieu. Mais ça va lui servir de leçon pour avancer en tant qu'homme. "Ney" est un jeune exceptionnel, mais il y a des moments où il perd son sang-froid. Malgré notre amitié, je n'approuve pas son geste. Mais je crois qu'il a compris la leçon et que cela n'arrivera plus » a lâché Dani Alves dans des propos rapportés par L’Equipe. Reste maintenant à savoir si la commission de discipline, qui s’est saisi du dossier, aura la main lourde avec Neymar.