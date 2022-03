PSG : Neymar brise le silence, il est en colère !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pointé du doigt parmi les principaux coupables de l'élimination du PSG en Ligue des Champions, Neymar a pris la parole.

Plus d’une semaine après les faits, le Paris Saint-Germain est encore sonné de son élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Les Parisiens sont tombés de très haut après un match aller très solide, et même une heure de jeu bien gérée au retour. Rien n’indiquait un tel écroulement. Mais une fois que la machine s’est enrayée, tout s’est écroulé subitement, et personne n’a su inverser la tendance. Malgré un Kylian Mbappé toujours alerte et dangereux, le reste de l’équipe a perdu pied. Les supporters du PSG, qui misaient énormément sur Messi et Neymar pour guider leur formation afin de gérer ces moments décisifs, sont tombés de haut eux aussi. Résultat, dimanche dernier contre Bordeaux, l’Argentin comme le Brésilien ont été copieusement sifflés. Cela ne va probablement pas s’arrêter de sitôt, ce que Neymar est à même de comprendre.

S’il a trouvé que la contestation avait été injuste en ne ciblant que les deux anciens barcelonais, le numéro 10 du PSG ne cache pas qu’il a lui aussi été extrêmement déçu par cette élimination inattendue. Dans un entretien lors d’un évènement avec un de ses sponsors, Neymar a mis les pieds dans le plat et est revenu sur cette désillusion. En essayant de faire preuve de philosophie. « Je suis déçu de l’élimination en Champions League. J’étais en colère. Je veux continuer à devenir meilleur. Je veux continuer à marquer des buts et à gagner des titres. Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé », a expliqué le « Ney », qui tient à répondre aux critiques sur son comportement sur le terrain.

Neymar a donné sa vie pour le PSG

Avant le match, le Brésilien avait promis de montrer un tout autre visage et de se dépouiller pour être au niveau attendu par le PSG en Ligue des Champions. Cela n’a pas été criant et Neymar s’est une nouvelle fois fait allumer pour ses replis défensifs en marchant et ses pertes de balle, dont celle qui coûte le deuxième but. Néanmoins, le numéro 10 parisien a tenu à faire savoir qu’il avait tout donné, et qu’on ne pouvait pas l’accuser de vouloir saboter le PSG. « Personne n'a levé le pied pour ça. Plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l’équipe », a livré un Neymar qui continue d’enchainer les déceptions avec le PSG en Ligue des Champions, même s’il reste persuadé qu’il y aura enfin des jours meilleurs. Pour cela, il faudra attendre la saison prochaine, s’il est toujours au club…