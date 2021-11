PSG : L'info choc, l'offre du Qatar pour Zidane arrive !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va faire une offre pour s'offrir Zinedine Zidane sur son banc de touche. L'information vient directement du Qatar.

Entraineur libre le plus désiré d’Europe, Zinedine Zidane n’est pas du genre à se précipiter au premier poste proposé. Le technicien français a l’embarras du choix, et il a certainement un plan de carrière souvent mis en avant, qui est celui de prendre les commandes de l’équipe de France. Mais impossible de tout miser sur la fin de l’aventure de Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar, d’autant plus que cela veut dire attendre encore plus d’un an. Pour celui qui a stoppé les frais avec le Real Madrid l’été dernier, l’idée de repartir dans un projet avec un club n’est pas forcément écarté. Mais quand on a dirigé la Maison Blanche avec tant de succès, impossible de viser les seconds couteaux européens. C’est pourquoi Manchester United pense très fortement à lui si jamais Ole-Gunnar Solskjaer venait à prendre la porte, ce qui semble désormais difficile à éviter.

زيدان رفض مانشستر يونايتد وأندية أخرى ، هناك عرض قريب جداً من باريس لزيزو 😏



Zidane rejected Manchester United and other clubs, there is an offer very soon from PSG for Zizou pic.twitter.com/v5zNiqZtQG — محمد الكعبي (@Qatari) November 18, 2021

Mais Zinedine Zidane, lui, ne pense pas du tout à Manchester United. Le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi a ainsi dévoilé les derniers rebondissements dans la situation du champion du monde 1998. Ce dernier a rejeté les offres de Manchester United et d’autres clubs intéressés par son recrutement. En revanche, l’insider qatari, qui collabore avec de grands médias européens, lâche une information de premier choix. Il va ainsi y avoir une offre très prochainement de la part du Paris Saint-Germain pour le faire signer. Une proposition venue forcément de très haut dans la hiérarchie du PSG, et probablement de l’Emir du Qatar. Ce dernier a de très bonnes relations avec Zidane, et il en a fait un des ambassadeurs de la candidature puis de la Coupe du monde 2022 dans l’Emirat.

Pochettino ne vaut pas Zidane pour le PSG

La réponse de Zidane à cette offre vaudra donc son pesant d’or, au propre comme au figuré. Mais cela démontre en tout cas que le cas de Mauricio Pochettino vaut bien peu par rapport à la possibilité de s’offrir l’un des entraineurs les plus valorisés de la planète football. De quoi préparer une révolution de plus au Paris SG, même si le vestiaire parisien a de grandes chances d’accueillir les bras ouverts une légende du football si jamais Zidane venait à s’asseoir sur le banc du PSG.