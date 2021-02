PSG : Neymar blessé, Valbuena répond à Pierre Ménès

Dans : PSG.

Titulaire face à Caen mercredi en Coupe de France (1-0), Neymar a prématurément quitté ses coéquipiers à la suite d’une charge de Steeve Yago.

Jeudi après-midi, le verdict est tombé pour l’international brésilien, qui souffre de l’adducteur droit et qui manquera les quatre prochaines semaines de compétition. Un énorme coup dur pour Neymar ainsi que pour le Paris Saint-Germain dans l’optique des prochaines échéances et en premier lieu des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Via son compte Twitter, Pierre Ménès s’est agacé du choix de Mauricio Pochettino, lequel n’aurait pas dû faire débuter Neymar en Normandie selon lui. « Quelle idée à la con de lui faire jouer ce match » s’est notamment énervé le journaliste de Canal Plus, quelques minutes après la blessure du Parisien face à Caen.

Reste que selon Mathieu Valbuena, consultant sur RMC, le choix de Mauricio Pochettino était totalement logique, Neymar ayant cruellement besoin de rythme. « Dans la tête de Pochettino, il fallait le faire jouer vingt minutes contre Marseille, après la gastro-entérite, et donner du temps de jeu contre Caen. Le fait de jouer Nice, c'est aussi dangereux, si on part de ce principe. Je pense que Neymar était bien. Dans l'esprit du coach, il allait le faire sortir dans le dernier quart d'heure. Il était apte. Je ne vois pas pourquoi on accuserait Pochettino de faire une grave erreur en le mettant. S'il peut jouer contre Caen, il joue, pour avoir du rythme. Il aurait joué encore contre Nice, et il aurait été fin prêt contre Barcelone. Pour moi, la blessure de Neymar, c'est beaucoup plus dû à son manque d'intelligence sur le coup. Quand il arrive dans un match contre celui de Caen, qui n'est pas le match de l'année, il doit faire attention, être plus intelligent et mieux se préparer » a estimé Mathieu Valbuena, défendant totalement Mauricio Pochettino mais accusant frontalement Neymar.