PSG : Neymar ballon d'Or 2020, s'il arrête de penser au Barça

Dans : PSG.

En quittant le FC Barcelone en 2017, Neymar souhaitait avant tout sortir de l’ombre de Lionel Messi afin d’optimiser ses chances de remporter le Ballon d’Or.

Depuis sa signature au PSG, l’international brésilien n’a jamais été en mesure de remporter cette récompense ultime, le Graal à ses yeux. L’année 2020 pourrait être la bonne… à condition que Neymar soit enfin focus à 100 % sur le football et donc sur le Paris Saint-Germain. Cela semble être le cas depuis quelques semaines et dans une chronique publiée sur le site Betfair, la légende brésilienne Rivaldo a souhaité que cela continue ainsi. Pour l’ancien attaquant de Barcelone, il est nécessaire que Neymar cesse de se disperser avec des sujets extra-sportifs comme le mercato ou diverses polémiques afin de briller de mille feux et prouver au monde qu’il peut être le meilleur joueur de la planète.

« Je pense que Neymar ne devrait penser qu’au présent pour le moment. Il réalise une saison excellente au PSG et doit se concentrer sur le jeu pour se battre pour le trophée individuel qu’il désire le plus, le Ballon d’Or, mais il doit faire des différences pour son équipe en Ligue des champions pour y arriver. La semaine prochaine, il a un gros test face au Borussia Dortmund et il est crucial qu’il soit à son meilleur niveau pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. Ça ne sert à rien pour lui de penser à son avenir. Neymar doit se focaliser sur le présent et montrer son meilleur football dans les matchs importants qui arrivent. C’est le seul chemin pour qu’il atteigne son objectif en devenant le meilleur joueur du monde » a indiqué Rivaldo, qui n'avait de cesse ces derniers mois d'inciter Neymar à revenir à Barcelone. Des propos qui seront assurément validés par la direction du Paris Saint-Germain, très satisfaite par le comportement de Neymar depuis la fin de l’année 2019. Espérons pour le PSG que cela dure…