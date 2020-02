PSG : Neymar a fait le ménage dans son entourage, Paris applaudit

Dans : PSG.

Depuis son retour de blessure fin 2019, Neymar affiche une forme tout simplement resplendissante au Paris Saint-Germain.

A moins de deux semaines du match tant attendu face au Borussia Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, l’international auriverde semble dans la forme de sa vie. Un très bon niveau sur le terrain qu’il doit en partie à une vie moins agitée en dehors du rectangle vert, selon le média brésilien UOL Esporte. En effet, le site brésilien affirme que les performances de Neymar prouvent à quel point l’ancienne star du FC Barcelone a décidé de faire de son métier la priorité, ce qui n’a pas toujours été le cas depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en juillet 2017. « Depuis novembre, il a réalisé plusieurs changements notables dans sa vie » indique le média.

Neymar aurait notamment décidé de mener une vie bien moins intense et mouvementée avec ses nombreux amis afin de se concentrer pleinement sur le football et sur son aventure au Paris Saint-Germain, ce qui se traduit notamment par un dévouement de tous les instants à l’entraînement, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo, Thomas Tuchel et tous ses coéquipiers du PSG. Une attitude qui a permis à Neymar de réchauffer ses relations avec la direction du Paris Saint-Germain, un bon signe dans l’optique d’une éventuelle prolongation de contrat l’été prochain. De retour à un niveau semblable à celui qui était le sien lors de ses plus belles années barcelonaises, Neymar se donne toutes les chances de réussir à Paris, et de permettre au club de la capitale de franchir un cap en Ligue des Champions. La meilleure nouvelle qu’il soit pour les supporters du Paris Saint-Germain…