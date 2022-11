PSG : Neymar de retour avec « 10 kilos en plus », il en rêve pour l'OM

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la tête d'une équipe du Brésil qui est l'une des favorites pour gagner la Coupe du Monde 2022, Neymar va devoir confirmer que sa forme physique est à la hauteur de ce défi. Mais après ?

C’est une évidence, et personne ne la nie, Neymar est revenu avec de vrais abdos et pas quelques bourrelets cet été au Paris Saint-Germain. Le numéro 10 du PSG et de la Seleçao a évité de trop faire la fête lors de ses vacances au Brésil, et c’est un Ney très affûté qui s’est présenté à Christophe Galtier. Forcément, tout le monde s’est dit que si l’attaquant avait fait ces efforts, c’était pour arriver à 100% lors du Mondial 2022 au Qatar, mais les champions du France ont profité à fond de l’ancien Barcelonais souvent accusé depuis 2017 d’avoir une hygiène de vie indigne d’un footballeur de très haut niveau. Désormais, la Coupe du Monde débute, et le Brésil entrera dans la compétition jeudi prochain contre la Serbie. Un match durant lequel Neymar sera évidemment regardé de très près, en espérant ne pas revoir le même joueur qu’en 2018, l’attaquant du Brésil se ridiculisant en Russie. Car quatre ans plus tard, il mène les favoris pour le titre et ça change tout.

Neymar le fêtard de retour après le Mondial ?

Evoquant les propos de Marquinhos, qui fait de Neymar le leader spirituel de la Seleçao, Jonatan MacHardy reconnaît que le joueur du PSG a l’ensemble des atouts dans les mains pour faire de belles choses, même si au final cela peut mal finir pour le club de Ligue 1. « Certes, Neymar avait laissé de mauvais souvenirs lors du Mondial 2018, mais souvenons-nous qu’en 2014 avant sa terrible blessure au dos, il s’était comporté comme un vrai leader lors d’une Coupe du Monde qui se jouait à domicile au Brésil. Quand il joue avec la Seleçao, Neymar a un comportement différent de celui qu’il a avec le PSG, il se comporte en vrai leader. De là à l’imaginer lever la Coupe le 18 décembre, je ne sais pas, mais oui ça va être un des grands bonshommes de ce Mondial. Et évidemment j’espère qu’il va revenir au Paris Saint-Germain avec la gueule de bois en ayant pris 10 kilos », a confié, avec malice, le consultant de RMC, qui ne masque pas qu’il est supporter de l’OM.

Tradição é tradição!



São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦



Vamos juntos pelo hexa!!!



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022

En attendant, ce retour de Neymar a son plus haut niveau depuis le mois d'août a déjà changé la donne auprès des dirigeants du PSG, lesquels étaient déterminés à la virer durant le dernier mercato. Compte tenu de ses prestations durant les quatre premiers mois de la saison, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont changé d'avis, d'autant plus que la relation du numéro 10 parisien avec Kylian Mbappé s’est apaisée. Même si ce n'est toujours pas le grand amour entre les deux stars, les derniers matchs ont conforté les responsables parisiens dans leur intention de retirer Neymar du marché des transferts. A lui de revenir en forme après le Mondial, que ce soit avec la Coupe du monde dans la poche, ou pas.