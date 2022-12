PSG : Lionel Messi jusqu'en 2025, le plan était secret

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Epanoui au Paris Saint-Germain et dans la capitale française, Lionel Messi a accepté de prolonger son contrat. Les discussions entamées depuis quelques mois vont aboutir à un accord définitif, avant même que la concurrence puisse lancer la moindre démarche pour arracher l’Argentin.

A travers les médias, Lionel Messi (35 ans) a toujours donné la même réponse quant à son avenir. Il n’était pas question pour l’Argentin d’évoquer le sujet avant la fin de la Coupe du monde 2022. La Pulga souhaitait se focaliser sur le Mondial au Qatar, à raison étant donné le trophée remporté avec l’Albiceleste. Il n’empêche que l’attaquant du Paris Saint-Germain avait bien caché son jeu, car après Le Parisien qui dès mercredi avait annoncé un accord de principe entre la star argentine et le PSG, c'est un journaliste très proche du clan Messi qui confirme que le dossier est bouclé et qui donne des détails.

Sobre el futuro de #Messi



Tras cuatro meses de conversaciones entre Luis Campos y Jorge Messi (y una reunión entre Jorge y el presidente del #PSG Nasser Al Khelaifi) existe un principio de acuerdo para la renovación de Leo.



Se queda en París pic.twitter.com/HF0IAhkfUP — Guillem Balague (@GuillemBalague) December 24, 2022

Car ce n’est pas un hasard si Nasser Al-Khelaïfi se montre si confiant depuis pas mal de temps lorsqu’il évoque le dossier Lionel Messi. Récemment interrogé à plusieurs reprises sur ce sujet lors du Mondial au Qatar, le président parisien assurait que le champion du monde était heureux au club francilien. La preuve, le septuple Ballon d’Or s’apprête à prolonger ! Le journaliste Guillem Balague nous apprend que les discussions durent en réalité depuis quatre mois et que donc c'est libéré du poids de son avenir que Leo Messi a débuté le Mondial, ce qui a probablement contribué à le laisser tranquille.

Le père et agent du joueur, Jorge Messi, a négocié avec le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, mais aussi avec Nasser Al-Khelaïfi. Résultat, les deux parties ont trouvé un accord de principe. Le clan argentin a accepté toutes les conditions proposées par le Paris Saint-Germain, qui devrait donc obtenir la signature du génie argentin sur un nouveau bail de deux années, plus une saison supplémentaire en option. A noter que Lionel Messi va également obtenir une revalorisation salariale, ce qui est un grand classique des prolongations avec le club de la capitale.

Barcelone a parlé sans agir

Ce nouveau contrat devrait être finalisé à son retour de vacances, avant même que la concurrence puisse lancer la moindre démarche. Sans parler de la Major League Soccer, le FC Barcelone, dont le président Joan Laporta a beaucoup parlé de Lionel Messi, n’a absolument rien proposé à sa légende, confirmant que le Barça s'était un peu servi de son ancien joueur pour prendre un peu de lumière après la victoire de l'Albiceleste lors du Mondial 2022. Autant dire que le natif de Rosario n’a pas eu à réfléchir très longtemps sur son avenir de footballeur. De toute façon, le Parisien et sa famille se plaisent dans la capitale et ne voient aucun inconvénient à y rester trois ans de plus, surtout avec le statut de Champion du Monde et de favori pour un huitième Ballon d'Or cette fois indiscutable.