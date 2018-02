PSG : Neymar au Real Madrid ? L'étonnante réponse de Thiago Silva

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid en vue de la saison prochaine, Neymar ne bougera pas de sitôt du Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce qu'espère Thiago Silva.

Auteur de débuts fantastiques sous le maillot du club de la capitale française, avec notamment 19 buts inscrits en 18 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée estivale en provenance du Barça pour 222 ME, l'attaquant brésilien régale le football français. Autant dire que la rumeur envoyant la star de 26 ans du côté du Real Madrid ne plaît à personne à Paris. Mais ce bruit de couloir n'inquiète pas trop Thiago Silva.

« Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour lui. La presse sort parfois des choses pas vraies, et parfois vraies. Mais là je ne peux rien dire. J'espère que Neymar pourra rester avec nous, il a encore beaucoup de choses à faire avec nous. C'est un joueur qui a fait beaucoup progresser cette équipe du PSG », a déclaré, sur Canal+, le capitaine du PSG, qui malgré ses liens étroits avec la direction parisienne et Nasser Al-Khelaïfi, ne clame pas haut et fort que ces bruits sur le futur transfert de Neymar au Real Madrid ne sont que de simples rumeurs.