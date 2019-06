PSG : Neymar au Real grâce à Pogba, oui c'est possible !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Où évoluera Neymar la saison prochaine ? Plus les jours passent, plus il semble compliqué que cela soit au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a clairement ouvert la porte à un départ de la star brésilienne dans les colonnes de France Football. Et comme le n°10 parisien souhaite partir, son avenir semble s’écrire loin de la France. Une situation dont Barcelone veut profiter. Mais à en croire les informations de Marca, le club catalan va devoir composer avec la concurrence du Real Madrid… En effet, les Merengue auraient fait leur grand retour dans ce dossier.

Et pour le journal espagnol, l’écurie de Zinedine Zidane possède dans sa manche un atout colossal, qui pourrait bien pousser le Paris Saint-Germain à privilégier la piste madrilène : Casemiro. Marca indique effectivement qu’un échange entre le milieu défensif brésilien et Neymar n’est pas à exclure cet été, en plus d’une somme d’argent versée au PSG par le Real Madrid. Mais du côté de Zinedine Zidane, on acceptera de vendre Casemiro à une condition : que Paul Pogba débarque dans la capitale espagnole pour le remplacer. C’est ainsi un immense jeu de chaises musicales qui pourrait bien se mettre en place, pour conclure aux venues de Pogba et de Neymar au Real, et de Casemiro au PSG. Pas sûr que cela fasse rêver les fans parisiens...