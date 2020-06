PSG : Neymar au Barça, Riolo sort son pipeau

Dans : PSG.

Les médias brésiliens et catalans envoient Neymar au Barça lors du prochain mercato. Daniel Riolo en rigole presque.

La rumeur a commencé à circuler il y a quelques jours du côté de la presse brésilienne, et ce lundi c’est le Mundo Deportivo qui a mis le feu en affirmant que Neymar avait confié à des coéquipiers du Paris Saint-Germain qu’il voulait quitter le PSG au prochain mercato afin de retourner au FC Barcelone. Alors que le mercato espagnol n’est pas commencé, et qu’il débute seulement en France, mais uniquement entre clubs tricolores, le feuilleton Neymar pourrait donc connaître une saison de plus. Car depuis que la star brésilienne a quitté le Barça, c’était en 2017, il ne s’est pas passé un seul mercato sans que du côté de la Liga on annonce le retour imminent de Neymar au FC Barcelone. Il est vrai que l’an dernier les choses s’étaient agitées, une délégation barcelonaise venant même à Paris pour négocier, en vain, la signature de Neymar.

Alors au moment où les médias catalans remettent le dossier en haut de la pile, Daniel Riolo avoue que désormais tout cela le fait sourire. « Neymar aurait dit que ... Barça » épisode 150 saison 30. Au point où on en est pour faire plaisir au Mundo Deportivo, Neymar devrait y aller gratuitement et il devrait payer pour jouer ! », a ironisé, via les réseaux sociaux, le journaliste de RMC, qui voit dans cette histoire un vieux marronnier des médias sportifs barcelonais, probablement dépités de voir que le Paris Saint-Germain a réussi à conserver Neymar malgré le forcing du Barça. Il n'est toutefois pas certains que la voix de Daniel Riolo porte beaucoup du côté de Barcelone, et le feuilleton va probablement durer un peu plus longtemps que cela.