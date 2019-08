PSG : Neymar au Barça ? Mbappé brise le silence

Dans : PSG, Mercato.

Après Leonardo qui a officialisé la volonté de Neymar de quitter le club, après Thomas Tuchel qui a reconnu qu’il connaissait depuis longtemps ce désir du Brésilien, c’est Kylian Mbappé qui a pris la parole en Chine ce vendredi midi. A l’occasion de la conférence de presse présentant le match face à Rennes pour le Trophée des Champions, l’attaquant parisien a inévitablement été interrogé sur l’actualité entourant son compère. Et c’est posément et en toute franchise que le champion du monde a fait savoir son souhait de voir Neymar continuer à évoluer au PSG cette saison.

« Neymar est comme d'habitude, il a plein de qualités et il l'a montré pour son retour à l'entraînement. Je veux qu'il reste, je lui ai dit ce que je pensais de la situation, c'est assez clair pour moi. C'est un joueur important ici et je veux qu'il reste », a prévenu Kylian Mbappé, dans une prise de parole qui sera certainement disséquée par les médias en France et en Espagne dans les prochains jours. Car jusqu’à présent, l’effectif parisien était resté particulièrement discret à ce niveau, mais le message envoyé par le meilleur joueur de Ligue 1 va forcément marquer les esprits et toucher aussi Neymar.