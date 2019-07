PSG : Neymar au Barça, les négociations s'accélèrent !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le 8 juillet prochain, le Paris Saint-Germain retrouvera le chemin de l’entraînement. Et à moins d’une grosse surprise, ce sera sans Neymar, lequel n’a pas été convié par le club de la capitale selon la presse espagnole. Surtout, il sera intéressant de voir si le Brésilien sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain dans une semaine. A priori, il semble difficile de boucler son départ au FC Barcelone en si peu de temps. Mais selon les informations d’Esporte-Interativo, les négociations vont tout de même s’accélérer dans les prochaines heures.

Le média brésilien affirme que la journée de demain, mardi, pourrait s’avérer décisive pour le FC Barcelone et le clan Neymar. Et pour preuve, une rencontre entre le père du joueur et Andre Cury, représentant du Barça en Amérique du Sud, est programmée en Catalogne. Le but du rendez-vous : trouver un accord définitif autour du futur contrat de Neymar, et élaborer un plan de bataille pour faire céder Nasser Al-Khelaïfi. La possibilité d’inclure plusieurs joueurs dans l’opération est bien réelle mais selon le média, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho ne sont pas des joueurs sollicités par le Paris Saint-Germain.