PSG : Neymar au Barça, l'incroyable offre !

Par Mehdi Lunay

En quête d'un milieu de terrain pour étoffer son entrejeu, le PSG garde un œil sur Barcelone. Dans une mauvaise situation financière, le Barça compte de très bons joueurs au milieu comme Frenkie de Jong. Le PSG pourrait offrir un beau montant pour lui et même l'une de ses stars.

Le PSG espère impérativement un autre joueur de classe au milieu pour suppléer Marco Verratti. Autrefois si fort avec le trio Motta-Matuidi-Verratti, l'entrejeu est devenu l'une des problématiques majeures des Parisiens. Cela tombe bien, Paris a un vendeur très motivé à l'idée de faire du chiffre et qui possède plusieurs atouts dans ce secteur de jeu. Empêtré dans une situation sportive et surtout financière inquiétante, le FC Barcelone doit remettre ses comptes à l'équilibre quitte à sacrifier quelques joueurs. Au milieu, les Barcelonais possèdent Gavi, Nico Gonzalez, Abde, Pedri ou encore Frenkie de Jong. Du potentiel sur le terrain, des gros billets au mercato également. Justement, de Jong est dans le viseur du PSG. Arrivé à l'été 2019 depuis l'Ajax Amsterdam, le Néerlandais n'a pas toujours connu des jours heureux en Catalogne mais il reste une valeur sûre à son poste et un talent de seulement 24 ans.

Un échange De Jong-Neymar + 50 millions ?

Le Barça ne s'y trompe pas et envisage de le vendre d'autant que ses jeunes coéquipiers formés à la Masia donnent déjà des motifs de satisfaction rendant le rôle de de Jong plus restreint. Acheté 86 millions d'euros, son prix de vente est fixé à 90 millions par le club catalan qui a besoin d'argent frais rapidement et en grande quantité. Le PSG montre déjà de l'intérêt pour le Néerlandais. Les Parisiens ne mettraient que 50 millions d'euros pour l'acquérir mais incluraient dans la transaction Neymar comme le révèle le journal catalan El Nacional.

Neymar veut-il toujours revenir au Barça ?

Une information choc qui provoquerait un séisme dans le monde du football, alors que le Barça a pendant longtemps cherché à faire revenir son ancien joueur. Le Brésilien serait sacrifié et envoyé dans son ancien club, le PSG s'estimant peut-être fatigué par ses absences répétées du terrain et du jeu. Une opération qui ferait le bonheur du Barça qui a longtemps accusé le coup du départ de Neymar à l'été 2017. Toutefois, pas sûr que le salaire du Brésilien soit supporté par le club et surtout que la star du PSG veuille revenir dans ce Barça bien plus faible qu'il y a cinq ans.