PSG : Neymar attend la bronca du Parc de pied ferme

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n’a jamais été aussi proche d’effectuer son grand retour sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Depuis le mois d’avril dernier, et sa finale de Coupe de France perdue contre Rennes (2-2, 5-6 tab), avec un but et une passe décisive, le Ney n’a plus porté la tunique francilienne en match officiel. Après un été mouvementé, au cours duquel il a fait des pieds et des mains pour retourner au Barça, l’international brésilien va donc retrouver son public samedi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Rentré jeudi matin de sélection, l’attaquant de 27 ans a repris l’entraînement avec le PSG dans la foulée. Par conséquent, Neymar sera dans le groupe et devrait jouer au Parc des Princes. Un stade qui l’attend de pied ferme. Pas de quoi faire trembler l’Auriverde, d’après L’Equipe.

« Même s'il est suspendu mercredi en Ligue des champions contre le Real Madrid, l'attaquant international brésilien ne voit aucun inconvénient à effectuer son retour sous le maillot du PSG dans son stade, devant un public qui pourrait, pour partie, lui montrer une forme d'hostilité », explique le quotidien sportif, qui sait que les ultras parisiens n’avaient déjà pas été tendres avec un Neymar absent lors du premier match de la saison contre Nîmes début août. Alors avec un Neymar présent et sur la pelouse, le Brésilien peut s'attendre au pire, et cela ne lui fait visiblement pas peur.