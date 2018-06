PSG : Neymar arrivera après Cristiano Ronaldo, ce Madrilène l’annonce

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Désormais concentré sur la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo ne devrait pas, contrairement à ce qu’il avait annoncé, faire de grandes déclarations au sujet de son avenir dans les prochains jours.

L’ailier portugais a pourtant bien fait comprendre ces dernières semaines qu’il ne voyait pas son avenir au Real Madrid, en raison de discussions qu’il juge décevantes avec son président au sujet de son futur contrat. Malgré cette situation délicate, son départ est encore loin d’être acté, car il faut trouver un club qui puisse l’acheter, le payer, et lui garantir un salaire et des ambitions élevés. Néanmoins, son remplaçant sur le long terme est tout trouvé pour Jorge Valdano. S’il félicite le PSG pour avoir réussi à faire venir un tel joueur dans la capitale française, celui qui fut joueur, entraineur et directeur sportif du Real Madrid n’a aucun doute sur le déroulement des choses à l’avenir.

« Avant tout, cela a été une grande réussite du PSG de parvenir à recruter Neymar. Ça a donné au club parisien une autre dimension dans le monde du football. Je dois dire que Neymar est à la hauteur du Real Madrid. Pour moi, il est l'héritier le plus proche de Cristiano Ronaldo. Cela me semble une aspiration légitime de miser sur un joueur de son talent qui va atteindre sa plénitude ces cinq prochaines années », a expliqué l’ancien coéquipier de Diego Maradona dans les colonnes de L’Equipe. En tant qu’ancien recruteur en chef des Merengue, Jorge Valdano voit clair dans le jeu madrilène. Le club espagnol se donne certainement un an avant d’attaquer sérieusement le recrutement du joueur du PSG.