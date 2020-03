PSG : Neymar arraché de force à Paris, le Qatar ricane

Dans : PSG.

Déterminé à recruter Neymar lors du prochain mercato, Barcelone a la possibilité de s’appuyer sur un point de règlement de la FIFA pour forcer la main au PSG.

Effectivement, un point de règlement de l’instance mondiale du football permet aux joueurs étant dans un club depuis au minimum trois ans sans y avoir prolongé et ayant un âge supérieur ou égal à 27 ans de bénéficier d’un prix fixé par la FIFA et non contestable. Pour l’heure, il semblerait que Barcelone n’ait pas encore pris de décision définitive à ce sujet, car employer une telle méthode pourrait véritablement mettre le Qatar en furie. Au sein de la direction parisienne, on est de toute façon certain que Barcelone n’ira pas aussi loin et renoncera à saisir ce point de règlement selon le journaliste d’ESPN, Julien Laurens.

« Bien-sûr, Barcelone peut s’appuyer sur ce point de règlement en suivant la voie juridique. Ils ont des avocats qui peuvent le faire. Même dans le camp de Neymar, on estime que c’est une possibilité. Mais le Paris Saint-Germain ne pense pas que cela ira vraiment aussi loin. Comme nous l’avons déjà dit, le PSG est ouvert aux négociations. Si Neymar veut retourner à Barcelone, il y a la possibilité de négocier sans aller aussi loin » a indiqué le journaliste qui intervient également régulièrement sur l’antenne de RMC. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain parviendront à trouver un accord satisfaisant pour les deux parties concernant un transfert de Neymar. Selon les dernières informations parues en Espagne, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo réclament un chèque de 150 au minimum pour céder le Brésilien.