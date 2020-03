PSG : Le coup de poker du Barça, si ça marche, Neymar signe direct

Dans : PSG.

Plus que jamais intéressé par le retour de Neymar lors du prochain mercato, le FC Barcelone semble désormais prêt à tout pour recruter le meneur de jeu du PSG.

Il y a quelques jours à peine, la presse espagnole affirmait que les dirigeants de Barcelone avaient renoncé à s’appuyer sur l’article 17 du règlement de la FIFA afin d’éviter une guerre frontale avec le PSG. Il était indiqué que la volonté de Barcelone était plutôt de s’appuyer sur les envies de retour de Neymar pour faire céder le Paris Saint-Germain, plutôt que de prendre un chemin juridique dangereux. Vraisemblablement, Josep Maria Bartomeu, Eric Abidal et les têtes pensantes de Barcelone ont changé d’avis. En effet, ESPN affirme en ce début de semaine que le champion d'Espagne en titre va s’appuyer sur l’article 17 du règlement de la FIFA pour tenter de recruter Neymar à prix cassé au mercato.

Pour rappel, ce point de règlement des transferts de la FIFA prévoit qu’un joueur de plus de 27 ans évoluant dans un club depuis trois ans et n’ayant jamais renouvelé son contrat puisse s’en aller contre un prix fixé, non contestable par le club vendeur. En suivant cette stratégie, le FC Barcelone s’expose bien évidemment à des poursuites juridiques de la part du Paris Saint-Germain, cette méthode n’ayant quasiment jamais été utilisée par le passé. Dans les faits, il n’existe qu’un seul précédent, celui d’Andy Webster, un ancien défenseur écossais qui avait rompu son bail avec le club d’Heart of Midlothian dans des circonstances similaires en 2006 afin de signer à Wigan. D’après ESPN, Barcelone jugerait que cette solution est la seule viable afin de faire signer Neymar en raison des exigences trop importantes de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo dans ce dossier…