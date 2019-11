PSG : Neymar agent d'Al-Khelaifi pour faire signer Pogba

Dans : PSG.

Annoncé proche du Real Madrid depuis des mois, Paul Pogba pourrait finalement signer au Paris Saint-Germain grâce notamment à Neymar affirme un média espagnol.

Jusqu’aux dernières heures du mercato estival, le Real Madrid de Zinedine Zidane a espéré pouvoir faire signer Paul Pogba, mais finalement le champion du monde français est resté à Manchester United au moins une saison de plus. Mais du côté espagnol, on est déjà au taquet concernant Paul Pogba, d’autant que certains médias voient déjà le Paris Saint-Germain être prêt à bondir pour s’offrir le joueur mancunien. Pour Don Balon, il est même possible que Neymar joue un rôle important dans cette possible venue de Pogba au PSG.

Le média spécialisé affirme en effet que la star brésilienne du Paris Saint-Germain est relativement proche de l’international français et surtout qu’il partage un sponsor commun avec lui, et quel sponsor puisqu’il s’agit de Nike. Don Balon explique que Neymar a donc vanté les mérites du Paris SG à Paul Pogba afin d’essayer de le convaincre qu’une offre venue du club de la capitale devrait être étudiée avec intérêt. Tout cela avec éventuellement un financement en partie venu de Nike, ce qui pourrait aider Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à ficeler l’opération sur le plan financier, ce qui est forcément un facteur important compte tenu de l'impact du fair-play financier.